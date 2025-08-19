FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,79 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor

Dün 66,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,14 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,25 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamalar, piyasalarda, Ukrayna savaşının sona erebileceği ve Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların da son bulabileceği beklentilerini destekledi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Zelenskiy de Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Avrupalı liderlerin de katıldığı toplantının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Söz konusu açıklamalar, piyasalardaki arz akışı endişelerini hafifleterek, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Analistler, hemen bir barış anlaşması ya da ateşkes görünmese de görüşmelerde bir ilerleme olduğunun açık olduğunu ve bunun da jeopolitik riskleri azalttığını belirtiyor.

Öte yandan, yatırımcılar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alması nedeniyle uygulanacak yüzde 25'lik ek tarifeye odaklanmış durumda. Washington ile Yeni Delhi arasında tarife pazarlıkları sonuçsuz kalırken Trump yönetimi, geçen hafta karşılıklı tarifeler kapsamında Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Söz konusu tarife, 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Analistler, Hindistan'daki rafinerilerin ekonomik olarak uygun olduğu sürece, Rus petrolü ithalatına devam etme niyetine işaret ederken, ağustosun sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması planlanan görüşmelerin de fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını tahmin ediyor.

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,15 doların direnç, 63,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Brent petrolün varil fiyatı, dün 66,39 dolara kadar yükseldikten sonra 66,14 dolardan kapandı. Bugün ise 65,79 dolara düştü.
  • ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yaptığı açıklamalar, Ukrayna savaşının sona erebileceği ve Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların son bulabileceği beklentilerini güçlendirdi.
  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy ve Putin'in bir araya geleceği zirvenin iki hafta içinde yapılacağını duyurdu.
  • Yatırımcılar, Hindistan'ın Rus petrolü alımına yönelik yüzde 25'lik ek tarifeye odaklandı ve bu tarifenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
  • Yatırımcılar, 21 Ağustos'ta düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaya yönelik sinyallerini takip edecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Beklemenin anlamı yok' Araba alacaklara tavsiye'Beklemenin anlamı yok' Araba alacaklara tavsiye
Türkiye'de 50 ilin ihracatı ocak-temmuz döneminde arttıTürkiye'de 50 ilin ihracatı ocak-temmuz döneminde arttı

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Zil sesinden kılık kıyafete kadar her şey değişiyor

Zil sesinden kılık kıyafete kadar her şey değişiyor

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

Tek bir anda mahkemelik olabilirsiniz 'Üzerinize kalır'

Tek bir anda mahkemelik olabilirsiniz 'Üzerinize kalır'

Enerji devi satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu!

Enerji devi satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.