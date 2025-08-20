FİNANS

Brent petrolün varili 65,87 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,87 dolardan işlem görüyor

Dün 66,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 65,87 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,24 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden veriler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik uluslararası çabaların Rus ham petrolüne yönelik yaptırımları sonlandırabileceğine yönelik beklentilerle yükselişe geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş olması, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerin artması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için düzenlediği AB Konseyi toplantısının ardından dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusunda AB Konseyini toplamasının ardından Ukrayna'yı desteklemeye devam ve ABD ile barış çabalarını ilerletme mesajı verdi.

Costa, AB'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin yanı sıra Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığını yineleyerek, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirmişti.

Söz konusu barış çabaları, arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılasa da olası bir uzlaşının Rus ham petrolüne yönelik yaptırımları sonlandıracağına yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu tarife, 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, Hindistan rafinerilerinin maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması beklenen görüşmelerin fiyatların yönü açısından kritik rol oynayacağı öngörülüyor.

Yatırımcılar ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,32 doların direnç, 61,68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Brent petrolün varil fiyatı, dün 66,10 dolara yükseldikten sonra günü 65,60 dolardan tamamladı.
  • Bugün, Brent petrolün varil fiyatı 09.23 itibarıyla 65,87 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise 62,24 dolara işlem gördü.
  • ABD’de petrol stoklarının beklenenden fazla düşüş göstermesi, talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.
  • Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam etti.
  Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
