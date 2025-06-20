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Brent petrolün varili 75,25 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 75,25 dolardan işlem görüyor

Dün 77,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,7 azalarak 75,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,18 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Washington yönetiminin İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara dahil olmakta çekinceleri olduğuna yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi etkili oldu.

New York Post gazetesinin yönetime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmalara dahil olmaktaki çekinceleri değerlendirildi.

PTROL

Yönetime yakın üç kişi, Trump'ın son günlerde petrol zengini Libya'nın "2011 yılında on yıl süren anarşiye sürüklenmesinden" özellikle bahsettiğini belirterek, İran'a saldırma konusundaki çekincenin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrilmesi" halinde "yeni bir Libya" yaratma endişesinden kaynaklandığını iddia etti.

Söz konusu iddialar, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin artarak arz kesintisine sebep olacağına yönelik korkuları hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra, Fed'in revize edilen projeksiyonlarında enflasyon beklentisini artırması da fiyatları baskıladı. Fed'in son toplantısında revize edilen projeksiyonlarda yıl sonu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarıldı. Büyüme tahminini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indiren banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korudu.

Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade ediliyor. Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,98 doların direnç, 71,48 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
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