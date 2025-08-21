Brent petrolün varili ne kadar? (21 Ağustos 2025)

Dün 66,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,48 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 66,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,13 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'de güçlü talep işaretleri ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi yaklaşık 800 bin varil düşüş yönündeydi.

Aynı dönemde benzin stokları 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varil oldu. ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Uzmanlar, stoklardaki sert düşüşün, yaz seyahat sezonunda talebin güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Dört haftalık ortalama jet yakıtı tüketiminin 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkması da bu durumu destekliyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki artışta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların zayıflama ihtimali de rol oynuyor.

Fed'in eylül toplantısında faiz indirimi ihtimali yüzde 82'ye gerilerken, yıl içinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık indirim bekleniyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Öte yandan, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam edeceği beklentisini güçlendiriyor.

Uzmanlar, barış anlaşmasına yönelik somut bir gelişme olmadıkça petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini koruyabileceğini ifade ediyor. Brent petrolde teknik olarak 71,97 doların direnç, 63,08 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır