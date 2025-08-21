FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrolün varili ne kadar? (21 Ağustos 2025)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,86 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili ne kadar? (21 Ağustos 2025)

Dün 66,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,48 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 66,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,13 dolardan işlem gördü. 

Petrol fiyatları, ABD'de güçlü talep işaretleri ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi yaklaşık 800 bin varil düşüş yönündeydi.

Aynı dönemde benzin stokları 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varil oldu. ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Brent petrolün varili ne kadar? (21 Ağustos 2025) 1

Uzmanlar, stoklardaki sert düşüşün, yaz seyahat sezonunda talebin güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Dört haftalık ortalama jet yakıtı tüketiminin 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkması da bu durumu destekliyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki artışta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların zayıflama ihtimali de rol oynuyor.  

Fed'in eylül toplantısında faiz indirimi ihtimali yüzde 82'ye gerilerken, yıl içinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık indirim bekleniyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Öte yandan, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam edeceği beklentisini güçlendiriyor.  

Uzmanlar, barış anlaşmasına yönelik somut bir gelişme olmadıkça petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini koruyabileceğini ifade ediyor. Brent petrolde teknik olarak 71,97 doların direnç, 63,08 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Piyasada elden ele dolaşıyorAlan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Piyasada elden ele dolaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Defne Samyeli Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerden yere vurdu! Olay ifadeler

Defne Samyeli Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerden yere vurdu! Olay ifadeler

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

'Herkes hücum etti' Artış için 'ÖTV'yi işaret etti! 'Bir gecede değişebilir'

'Herkes hücum etti' Artış için 'ÖTV'yi işaret etti! 'Bir gecede değişebilir'

Türkiye'nin dev markasından kötü haber: Mahkeme kararını açıkladı

Türkiye'nin dev markasından kötü haber: Mahkeme kararını açıkladı

Hastanelerde mesai saatlerinde değişikliğe İstanbul Tabip Odası'ndan tepki

Hastanelerde mesai saatlerinde değişikliğe İstanbul Tabip Odası'ndan tepki

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.