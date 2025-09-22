FİNANS

Brent petrolün varili ne kadardan işlem görüyor?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,56 dolardan alıcı buluyor. Cuma günü 67,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Ezgi Sivritepe

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 66,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,69 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlamaya yönelik yeni yaptırımları ve ABD’nin Rus enerjisine karşı aldığı sert önlemler, Irak'ın OPEC+ kapsamında üretim kısıntılarını kaldırarak ihracatı artırması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleriyle ilgili beklentilerini değerlendirmesi sonucu yükselişe geçti.

Avrupa Komisyonunun Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketine göre, mevcut kuralları ihlal ederek Rus enerjisini ithal eden üçüncü ülke şirketlerine yaptırım uygulanması öngörülüyor.
Ayrıca, Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan 118 geminin de listeye alınması planlanıyor. AB, ABD'nin baskısıyla Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yönelik yasağı 1 Ocak 2027’ye çekmeyi hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji alanında yeni adımlar attıklarını belirterek, "Rusya'nın savaş ekonomisi fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Bu gelirleri azaltmak istiyoruz. Bu nedenle Rus LNG'sinin Avrupa pazarlarına ithalatını yasaklıyoruz. Musluğu kapatmanın zamanı geldi. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD yetkilileri bu önlemleri desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump da AB'ye Çin ve Hindistan gibi büyük Rus petrolü alıcılarına ağır tarifeler uygulama ve Rus enerjisinden daha hızlı vazgeçme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda, Irak, OPEC+ anlaşması kapsamında uyguladığı gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırmasının ardından petrol ihracatını artırdı. Ülkenin devlet petrol pazarlama şirketi SOMO, ağustosta günlük ortalama 3,38 milyon varil ihracat yapıldığını, eylülde bu rakamın 3,4-3,45 milyon varil/gün aralığında beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, son altı ayda artan stokların arzın talebi aştığını ortaya koyduğunu, Çin ve ABD'nin stratejik rezervlerindeki yükselişin fazlayı emdiğini ancak bu durumun petrol fiyatlarının kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırladığını belirtiyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentiler ve Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere karşın Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Yatırımcılar, Fed'in gelecekteki para politikası yol haritasını izlemeyi sürdürüyor. Piyasalarda yılın kalan iki toplantısı için toplam 44 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor.

Uzmanlara göre faizlerin düşmesi, tüketici borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi ve petrol talebini artırabiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,69 doların direnç, 65,37 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
