Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’

Orta Doğu’da devam eden savaş enerji piyasasını altüst etti. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve enerji altyapılarının hedef alınması gibi etkenler dünyadaki stresi artırıyor. Suudi Arabistanlı yetkililer, fiyatlar ile ilgili uyarıda bulundu.

Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in başlattığı savaş haftalardır devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile enerji fiyatlarında artış meydana geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, özellikle Suudi Arabistanlı yetkililer durumun devam etmesi halinde petrolün varil fiyatının 180 doların üzerine çıkabileceği belirtti.

Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’ 1

AKIŞ KESİNTİYE UĞRUYOR

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizlik, piyasaların en hassas noktası olarak öne çıkıyor. Boğazın kapalı kalması ya da akışın kesintiye uğraması, arz tarafında ciddi daralma riskini beraberinde getiriyor.
Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’ 2

PETROLDE 180 DOLAR UYARISI

Wall Street Journal’ın haberine göre, Suudi Arabistanlı yetkililer, petrolde arz daralmasının sürmesi halinde varil başına 180 doların üzerinde fiyatların görülebileceğini öngörüyor. Piyasada en kötü ihtimallerden biri olarak öne çıkan bu projeksiyon, İran ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarını hedef alan saldırılar sonrası ortaya çıktı.
Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’ 3

ARZ KESİNTİSİ KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Körfez bölgesinde üretim ve sevkiyatın aksaması, yalnızca enerji piyasalarını değil küresel tedarik zincirlerini de etkiliyor. Olası arz kesintisinin milyonlarca varillik kayba yol açabileceği ve bunun “tarihin en büyük arz şoklarından biri” olabileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Mart 2026)

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıta zam geldi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

