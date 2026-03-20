Büyük risk kapıda! Yetkililer uyardı ‘Tarihin en büyük şoku’

ABD ile İsrail’in başlattığı savaş haftalardır devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile enerji fiyatlarında artış meydana geldi. Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, özellikle Suudi Arabistanlı yetkililer durumun devam etmesi halinde petrolün varil fiyatının 180 doların üzerine çıkabileceği belirtti.

AKIŞ KESİNTİYE UĞRUYOR

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizlik, piyasaların en hassas noktası olarak öne çıkıyor. Boğazın kapalı kalması ya da akışın kesintiye uğraması, arz tarafında ciddi daralma riskini beraberinde getiriyor.



PETROLDE 180 DOLAR UYARISI

Wall Street Journal’ın haberine göre, Suudi Arabistanlı yetkililer, petrolde arz daralmasının sürmesi halinde varil başına 180 doların üzerinde fiyatların görülebileceğini öngörüyor. Piyasada en kötü ihtimallerden biri olarak öne çıkan bu projeksiyon, İran ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarını hedef alan saldırılar sonrası ortaya çıktı.



ARZ KESİNTİSİ KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Körfez bölgesinde üretim ve sevkiyatın aksaması, yalnızca enerji piyasalarını değil küresel tedarik zincirlerini de etkiliyor. Olası arz kesintisinin milyonlarca varillik kayba yol açabileceği ve bunun “tarihin en büyük arz şoklarından biri” olabileceği değerlendiriliyor.