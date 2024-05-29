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Düğün sezonu öncesi altına dikkat! Kuyumcular bile zor anlıyor! Görüşünü aynı ama...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 14:23
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Jeopolitik risklerle birlikte artan fiyatlarla altın yatırımcıların güvenli liman tercihi olmaya devam ediyor. Altını internet üzerinden alanlar için kuyumculardan kritik uyarı geldi. Kendilerinin de sahte altını ayırt etmekte zorlandıklarını söyleyen kuyumcular altın alışverişi için güvenilir yerlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Düğün sezonu öncesi altına dikkat! Kuyumcular bile zor anlıyor! Görüşünü aynı ama...

Düğün sezonunun başladığı dönemde sahte altın konusunda açıklamada bulunan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı. İnternetten yapılan alışverişlerde sahte ve düşük ayarda altın ile karşılaşılabileceği belirtildi.

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Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, vatandaşların farklı mercilerden altın yatırımına geçiş yaptıklarını ve özellikle internet üzerinden satın alınan altının sahte olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

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"BAZEN BİZ BİLE ANLAYAMIYORUZ"

"Bazen biz bile internet üzerinden satın alınan altınların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğunu anlayamıyoruz" diyen Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz." düşüncesini dile getirdi.

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"10 BİN TL'LİK ÜRÜN 15 BİNE SATILIYOR"

Özçelebi şu ifadeleri kullandı:

"Instagram’da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL’lik ürün 15 bin TL’ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun.

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"EN GÜZELİ BİLDİĞİNİZ YERDEN ALMANIZ"

Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun, altını eline alıyorsun, helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum"

(İHA)


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