Emtia piyasasında "barış umutları"na ilişkin fiyatlamalar öne çıktı

Emtia piyasasında bu hafta değerli metaller ve baz metallerde yükseliş eğilimi görülürken enerji grubundaki düşüşler dikkati çekti.

Orta Doğu'da tansiyonun düştüğüne dair olumlu haber akışının enflasyon endişelerini azaltması ve dolara talebin zayıflaması, emtia piyasasını genel olarak pozitif etkiledi.

Petrol tedarikine ilişkin endişelerin azalmasıyla enflasyonist baskıların hafifleyeceğine ve faiz indirimlerine zemin oluşacağına yönelik iyimserlik, altın fiyatlarını desteklerken onsu haftayı yüzde 1,8 artışla tamamladı.

Fiyatlar, ons bazında gümüşte yüzde 6,7, platinde yüzde 3,1 ve paladyumda yüzde 3 arttı.

Hindistan bankalarının yurt dışı tedarikçilere altın ve gümüş siparişlerini durdurduklarına dair haberler de bu metallerin arzına ilişkin sıkıntıların ortaya çıkabileceğine yönelik öngörülere yol açtı ve fiyatlardaki artışta etkili oldu.

BAZ METALLER POZİTİF SEYRETTİ

Baz metallere bakıldığında ise tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3,8, alüminyumda yüzde 1,8, kurşunda yüzde 2,3, nikelde yüzde 4 ve çinkoda yüzde 3,3 arttı.

Orta Doğu'da barış beklentisinin enerji şokuna bağlı enflasyon ve küresel yavaşlama endişesini hafifletmesi, baz metallerdeki sert yükselişte etkili oldu.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin olumlu haber akışına karşın alüminyumda devam eden arz endişeleri nedeniyle fiyatlar arttı.

Küresel alüminyum piyasası, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı bu yıl arz açığıyla karşı karşıya kalıyor.

Körfez ülkelerinde alüminyum eritme tesislerinde artan tedarik aksamaları, alüminyum piyasasında önemli bir açığın oluşmasına neden oldu. Bu durum, alüminyum tedarikindeki kısa vadeli toparlanmayı sınırlıyor ve arza ilişkin risklerin devam etmesine yol açıyor.

Endonezya'nın tüm nikel cevheri sınıfları için referans taban fiyatlarını yükseltmesi, fiyatlardaki artışta etkili oldu.

Analistler, Endonezya hükümetinin savaşın yükselttiği petrol fiyatlarıyla artan bütçe baskısından dolayı ek gelir aradığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağının açıklanmasının ardından hafifleyen arz endişeleriyle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4, Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları yüzde 11,2 azaldı.

TARIM GRUBUNDA İKLİMSEL ETKİLER VE HASAT TAHMİNLERİ ETKİLİ OLDU

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 5, mısırda yüzde 1,4, pirinçte yüzde 2,8 artış kaydederken soya fasulyesinde yüzde 0,7 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 3,7 artarken şekerde yüzde 0,7 ve kahvede yüzde 3,9 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 1,4 düşüşle tamamladı.

Pamuğun libre fiyatı, 0,7992 dolarla yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu arada, ABD'deki kuraklık ve don riski buğday, mısır, pirinç ve pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, şeker fiyatlarındaki gerilemede etkisini gösterdi.

Brezilya'da şeker ve kahve hasadının güçlü olacağına dair tahminler de bu ürünlerin fiyatlarının düşmesine yol açtı. Fildişi Sahili'nin kakao bölgelerinde mart-ağustos ara mahsulü verimli geçti.

Analistler, elverişli hasat görünümü nedeniyle sert düşüşten fiyatların toparlanmasının zor olduğu yorumunda bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır