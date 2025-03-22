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EPDK akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti

22.03.2025 12:57
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.

EPDK akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti

Konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi ve Yarımca Tesisi ile SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için ise 0,48 lira olarak belirlendi.

Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla yapılacak teslim alma ve teslim etme için metreküp başına benzin ve motorin için 18,03 lira olarak tespit edildi.

Şirketin Kocaeli'deki Yarımca Tesisi'nde ise günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için 0,48 lira oldu. Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, ulusal marker enjeksiyonu için metreküp başına 4,75 lira, ulusal marker muhafazası için ise motorinde litre başına aylık 4,75 lira oldu.

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli, deniz yoluyla motorin için metreküp başına 12,34 lira, kara yoluyla benzin ve motorin için metreküp başına 18,03 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi İskele Hatları'na ilişkin iletim hizmeti bedeli benzin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 5,56 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için metreküp başına 4,68 lira olarak tespit edildi. Depolama hizmeti alınması halinde, tarifeye esas boru hatlarının kullanımında ek iletim hizmet bedeli talep edilmemesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki Star ve TÜPRAŞ Hattı'na ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin için metreküp başına 5,80 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri için metreküp başına 6,90 lira olarak belirlendi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
EPDK
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