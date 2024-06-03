FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Fed endişesi emtiadaki düşüşü hızlandırdı

Fed endişesi emtiadaki düşüşü hızlandırdı

03.06.2024 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesiyle düşüş eğilimi hızlandı.

Fed endişesi emtiadaki düşüşü hızlandırdı

Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi emtia piyasasındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu. Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu, genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,4, paladyum yüzde 5,2 değer kaybederken, gümüş yüzde 0,1, platin yüzde 0,9 değer kazandı.

Analistler, Fed'e ilişkin belirsizliklerin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin altına olan talebi azalttığını kaydetti.

Gümüş, artan yatırımcı ilgisi ve arza ilişkin endişelerle yükseldi. Daha yavaş maden üretimi büyümesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösteriyor ve bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerini tetikliyor.

Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

iStock-2152035531

Platinde de bu yıl küresel çapta açık olacağına yönelik öngörüler, platin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Endüstriyel alanda paladyuma yatırım talebinin azalacağına yönelik tahminlerle de paladyum fiyatları geriledi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2,8, nikelde yüzde 3, kurşunda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 2,2 azalırken, alüminyumda yüzde 0,1 arttı.

Çin hükümetinin yerel yönetimlerin makul fiyatlardan konut satın alma planlarının etkisinin sınırlı olabileceğine yönelik endişeler, baz metal fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Analistler, rekor seviyeleri gören bakır fiyatlarında ise kar satışlarının etkili olduğunu aktardı.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 2,4 artış kaydetti.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin endişeler Brent petol fiyatları üzerinde etkili oldu. Asya tarafından gelen güçlü talep de doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Asya'da elektrik talebinin artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimin azalması doğal gaz fiyatları için destekleyici bir unsur oldu.

petrol-ithalati-ekimde-artti-7445d3f5

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ MISIR FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 2,7, mısırda yüzde 4, soya fasulyesinde yüzde 3,5, pirinçte yüzde 3,7 azaldı.

Rusya'da yağışların artacağına ve bunun da üretimi olumlu etkileyeceğine yönelik öngörülerle buğday fiyatları düşüş gösterdi.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesiyle talebe yönelik endişeler, mısır fiyatlarında azalışa neden oldu.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 5, şekerde yüzde 1,2 azalış kaydederken, kahvede yüzde 1,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 12,50 yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik endişelerle pamuk ve şeker fiyatları da geriledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru...Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru...
Türkiye bisiklette ihracatçı konumunu koruyorTürkiye bisiklette ihracatçı konumunu koruyor
Temiz enerji talebi kritik minerallerin piyasa değerini yükselttiTemiz enerji talebi kritik minerallerin piyasa değerini yükseltti
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş Petrol
En Çok Okunan Haberler
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

Tahta kaşıkla cinsel saldırı dehşeti! Banyoda dakikalarca kaydetmişler

Tahta kaşıkla cinsel saldırı dehşeti! Banyoda dakikalarca kaydetmişler

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin!

Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.