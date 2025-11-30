FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Fed faiz indirimi beklentileri arttı: Gümüş rekor tazeledi

Emtia piyasalarında, tamamlanan haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle kurşun, pirinç ve buğday hariç pozitif bir seyir izlendi.

Fed faiz indirimi beklentileri arttı: Gümüş rekor tazeledi

Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, doların değer kaybetmesi de emtia piyasaları için destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Bununla birlikte Fed Başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in güçlü adaylar arasında gösterilmesi ve faiz indirimlerini önceleyeceği beklentisi, para piyasalarında Fed'e yönelik gevşeme öngörülerini güçlendiren bir diğer unsur oldu.

Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle, para piyasalarında tamamlanan haftada Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlandı.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "verimli" olarak nitelediği telefon görüşmesi ve nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıklaması, ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme sinyallerini güçlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gerilimin azalması ise küresel risk iştahını artırmasına karşın enerji fiyatlarını baskılarken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'de yürütülen barış temaslarını şimdiye kadarki "en verimli görüşme" olarak tanımladı.

Beyaz Saray, Cenevre'deki görüşmelerde tarafların "kayda değer ilerleme" sağladığını ve güncellenmiş bir barış çerçevesi taslağı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı yüzde 4,02 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 99,5 seviyesinden kapattı.

Fed faiz indirimi beklentileri arttı: Gümüş rekor tazeledi 1

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu.

Altının ons fiyatı haftayı 4 bin 219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, tüm zamanların rekor seviyesi olan 4 bin 381,55 doların üstüne çıkamadı.

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,9 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi ve 56,73 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışıyla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Platin ve paladyum ise hem düşük faiz beklentileri hem de Çin'de devreye giren vadeli kontratların desteğiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 13,6, platinde yüzde 10,4, paladyumda yüzde 5,1 ve altında yüzde 3,7 değer kazandı.

BAZ METALLERDE ÇİN BASKISI DEVAM EDİYOR

Baz metaller tamamlanan haftada, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle artan küresel risk iştahının etkisiyle kurşun hariç pozitif bir seyir izledi.

Çin'in ekim ayı sanayi karlarındaki düşüş ve emlak sektöründeki kırılganlık, bakır ve diğer baz metallerdeki yükselişi sınırlasa da piyasalarda ABD-Çin arasındaki artan diplomatik temaslar olumlu fiyatlandı.

Bakır fiyatları yıl içinde gördüğü rekor seviyelere yaklaşsa da Çin cephesindeki gelişmeler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Çin'de sanayi şirketlerinin karının ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalması ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu.

Kurşun fiyatlarında ise depolardaki stokların son 10 yılın zirvesine çıkması, rafine kurşunda kalıcı bir arz fazlasına işaret ederek, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, Singapur'daki teslim kuyruklarının talep patlamasından değil, kurşunu depoda tutmayı karlı hale getiren finansal arbitraj işlemlerinden kaynaklandığını belirterek, bu büyük stok yığınının kurşun fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4,1, alüminyumda yüzde 2,4, çinkoda yüzde 2,3 ve nikelde yüzde 1,4 artarken, kurşunda yüzde 0,5 değer kaybetti.

PETROLDE, DÜŞEN DOLAR ENDEKSİ FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Petrol fiyatlarında, tamamlanan haftada düşen dolar endeksi fiyatları yukarı yönlü desteklerken, Rusya ile Ukrayna'ya dair barış müzakerelerine ilişkin haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubuna yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Hafta başında, ABD ile Ukrayna'nın barış planı üzerinde ilerleme kaydettiğine ilişkin haberler, Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirirken, Brent petrol fiyatları geriledi. Ancak hafta ortasına gelindiğinde somut bir anlaşma sağlanamaması ve Fed'den gelen, küresel risk iştahını artıran sinyallerle petrol fiyatları haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Doğal gaz fiyatları ise ABD'de beklenen şiddetli soğuk hava dalgası ve rekor seviyeye yaklaşan LNG ihracatı beklentilerinin etkisiyle 6 haftalık yükseliş serisini korumaya devam etti.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 8,4 değer kazandı.

BUĞDAY VE PİRİNÇTE ARZ BASKISI

Tarım emtia piyasasında, düşen dolar endeksi ve Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle pirinç ve buğday hariç pozitif bir seyir izlendi.

Buğday fiyatları, Avrupa Komisyonunun 2025-2026 sezonu Avrupa Birliği (AB) buğday üretim tahminini 134,2 milyon tona, sezon sonu stok tahminini ise 11,5 milyon tona yükseltmesi ve Arjantin'de buğday hasadının verim artışları ve yağışların desteğiyle 25,5 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğine dair haberlerin arz baskısını artırmasıyla negatif bir seyir izledi.

Pirinç fiyatlarında ise Asyalı üretici ülkelerde bol ürün beklentisi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Son beş yılın en güçlü muson yağmurlarını alan Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde bu sezon pirinç hasadının verimli geçeceğine yönelik beklentilerin artması da bu görünümü destekledi.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar mısırda yüzde 2,3 ve soya fasulyesinde yüzde 1,1 değer kazanırken, buğdayda yüzde 0,2, pirinçte yüzde 3,5 azaldı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 2,6, pamukta yüzde 1,4, şekerde yüzde 2,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 7,6 artışla tamamladı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Fed'in faiz indirimlerinin beklentilerden daha fazla olacağı ve gelecek sene de devam edeceği öngörüleri ekonomilerde toparlanma beklentilerini artırıyor, bu da ekonomide daha fazla kullanılan gümüşün daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun talep var, arayan arayana 'Tamamı dolu olacak'Yoğun talep var, arayan arayana 'Tamamı dolu olacak'
'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok

Anahtar Kelimeler:
Emtia Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.