Gümüş fiyatları için 'Patlama an meselesi' diyerek yatırımcıyı uyardı: "Her şey hazır"

Gümüş fiyatları için 'ralli' uyarısı geldi. Herkesin altın fiyatlarındaki yükselişi konuştuğu dönemde gümüşe dikkat çeken Ekonomist Devrim Akyıl, 'kopuş rallisi' beklediğini söyledi. Tarihte ilk kez üst üste 5 yıl gümüş arzının talebin altında kaldığını belirten Akyıl, "gümüşün 200 dolar, 250 dolar olması lazımdı" dedi. Akyıl, gümüşte şu an 'bir patlama' için her şeyin hazır olduğunu iddia etti. Peki 29 Ağustos (Cuma) bugün gümüş ne kadar, kaç dolar? İşte detaylar...

Devrim Karadağ

Gümüş fiyatlarında son dakika haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken "Gümüş ne kadar, kaç dolar? Gümüş yükselecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ışığında gümüşte pozitif bir havanın olduğunu savunan Ekonomist Devrim Akyıl, Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programında yaptığı açıklamalarla gümüş fiyatları için dikkat çeken öngörülerde bulundu.

"TARİHTE DAHA ÖNCE BÖYLESİ HİÇ OLMAMIŞTI"

Akyıl, 2021’den bu yana dünyada gümüş arzının üst üste yıllardır talebin altında kaldığını belirterek, "Asıl bomba şurada; 2021 yılından itibaren dünyadaki gümüş arzı, talebin aşağısında. Dünyada hiç üst üste gümüş arzının talebin altında kaldığı hiç olmamıştı" dedi.

"GÜMÜŞ HER AN PATLAYABİLİR! HER ŞEY HAZIR"

Gümüşün fiyatınının şu anda patlamaması için tek sebep olarak fiyatının manipüle edilmesi olduğunu savunan Akyıl, “Normalde gümüş bugün 200–250 dolar olmalıydı. Fiyatın patlamamasının tek nedeni manipülasyon” dedi.

SANAYİDE GÜMÜŞ TALEBİ REKOR KIRIYOR

Akyıl, gümüşün yalnızca yatırımcıların ilgi gösterdiği bir emtia olmadığını, sanayinin neredeyse her alanında kullanıldığını vurguladı.

Akyıl, "Güneş panellerinde yoğun gümüş tüketimi, elektrikli araçlarda iletkenlik için gümüş kullanımı, yüksek teknoloji ürünlerinde vazgeçilmez malzeme. Yatırım amaçlı gümüş talebi toplam talebin sadece %10’u. Asıl tüketim sanayiden geliyor” ifadelerini kullandı.

“KOPUŞ RALLİSİ ER GEÇ GELECEK”

Ekonomist Akyıl, arzın talebe yetişmesinin kısa vadede mümkün olmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Onun için bu tür ürünlerde uzun süre arz talep dengesizliği yaşanırsa, bunun fiyata yansıması eninde sonunda olur. Şu anda bunun ciddi anlamda farklı bir şeye evrilmesi için her şey hazır. Bence bir kopuş rallisi gelecek. Bu yıl geleceğine dair kesin, net bir öngörüm yok ama hâlâ söylüyorum altın da devam edecek gümüş de devam edecek. Gümüş daha da geriden gelir, hızlanarak devam eder.

Bütün anlattığım sebeplerden ben gümüş arzının kolay yakalanamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu dengenin bulunması fiyatının yukarı gitmesiyle ancak olur."

29 AĞUSTOS BUGÜN GÜMÜŞ FİYATI

Gümüş, bugüne 39,10 dolardan işlem görerek başladı.

