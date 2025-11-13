FİNANS

Gümüş gram altını solladı: Fed kararı öncesinde yatırımcıların gözdesi haline geldi

Gümüş gram, Fed'in faiz kararı öncesinde altını geride bırakarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Analistler, bu durumun ardında yatan nedenleri ve gelecekteki potansiyelini değerlendiriyor. Gümüşün endüstriyel kullanımı ve enflasyona karşı korunma özelliği, bu yükselişte önemli rol oynuyor.

Gümüş gram altını solladı: Fed kararı öncesinde yatırımcıların gözdesi haline geldi
Ezgi Sivritepe

ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip edilirken, değerli metaller arasında gümüşün performansı dikkat çekiyor. Gümüş gram, özellikle son günlerde altın karşısında daha iyi bir performans sergileyerek yatırımcıların radarına girdi. Birçok yatırımcı Fed'in olası faiz artırımlarına karşı güvenli liman arayışında bulunurken, gümüşün hem yatırım aracı hem de endüstriyel metal olarak sunduğu avantajlar, talebi artırıyor.

Uzmanlar, gümüşün yükselişinde birkaç temel faktörün etkili olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, gümüşün endüstriyel alanda geniş bir kullanım alanına sahip olması. Güneş panellerinden elektronik cihazlara kadar birçok sektörde kullanılan gümüşe olan talep, küresel ekonomideki toparlanma ile birlikte artış gösteriyor. İkinci olarak, enflasyon beklentilerindeki yükseliş de gümüşe olan ilgiyi destekliyor. Altın gibi gümüş de enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülüyor ve enflasyonun yükseldiği dönemlerde yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Gümüşün altın karşısındaki bu performansı, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bazı analistler, gümüşün altın kadar güvenli bir liman olmadığını, ancak daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Özellikle endüstriyel talebin devam etmesi ve enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda, gümüşün önümüzdeki dönemde de yükselişini sürdürebileceği öngörülüyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise, gümüş fiyatlarının volatilitesinin yüksek olması. Altına kıyasla daha küçük bir piyasaya sahip olan gümüş, daha hızlı fiyat hareketleri gösterebiliyor. Bu nedenle, gümüşe yatırım yapmadan önce risk toleransının ve yatırım hedeflerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, piyasa trendlerini ve uzman görüşlerini takip etmek, daha bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, gümüş gramın Fed kararı öncesinde altını sollaması, yatırımcılar için yeni bir fırsat sunuyor. Ancak, gümüşün yüksek volatiliteye sahip olduğu ve piyasa koşullarının sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Yatırım kararları almadan önce detaylı araştırma yapmak, uzman görüşlerini değerlendirmek ve riskleri göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor. Gümüşün endüstriyel talebinin ve enflasyon beklentilerinin seyrine göre, önümüzdeki dönemde yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Gümüş
