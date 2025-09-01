Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti

Gümüş fiyatı son durum... Altındaki yükseliş hareketi ve görülen en yüksek seviyeler, yatırımcılar tarafından takip edilirken bir yandan gümüşün ons fiyatı da altınla birlikte değer kazandı. Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerin güçlendirmesiyle altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket de güçlendi.

Gümüş 40,54 dolar kadar çıkarak 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüşün ons fiyatında gün içinde en düşük 39,54 dolar, en yüksek de 40.54 dolar seviyesi görüldü. Gümüşün ons fiyatı sabah saat 08.12 itibarıyla 40.49 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram gümüş ise gün içinde en düşük 52.34 TL, en yüksek 53.65 TL seviyesini gördü. Gram gümüş fiyatı sabah saat 08.12 itibarıyla 53.56 TL seviyesinde fiyatlanıyor.