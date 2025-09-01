FİNANS

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken bir yandan da yatırımcı gümüş fiyatı son durumu takip ediyor. Gümüş de altında yaşanan yükseliş hareketine eşlik ederken gümüşün ons fiyatı 40 doları geçerek 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti
Hande Dağ

Gümüş fiyatı son durum... Altındaki yükseliş hareketi ve görülen en yüksek seviyeler, yatırımcılar tarafından takip edilirken bir yandan gümüşün ons fiyatı da altınla birlikte değer kazandı. Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerin güçlendirmesiyle altın ve gümüşte yukarı yönlü hareket de güçlendi.

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti 1

Gümüş 40,54 dolar kadar çıkarak 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüşün ons fiyatında gün içinde en düşük 39,54 dolar, en yüksek de 40.54 dolar seviyesi görüldü. Gümüşün ons fiyatı sabah saat 08.12 itibarıyla 40.49 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti 2

Gram gümüş ise gün içinde en düşük 52.34 TL, en yüksek 53.65 TL seviyesini gördü. Gram gümüş fiyatı sabah saat 08.12 itibarıyla 53.56 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti 3

Yatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördü
Balıkçılar deniz açıldı! Bakandan 'sigorta' açıklaması
Yatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördü
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.596,69
4.597,20
% 0.79
08:44
Ons Altın / TL
143.118,30
143.147,38
% 0.91
08:59
Ons Altın / USD
3.478,71
3.479,07
% 0.9
08:59
Çeyrek Altın
7.354,71
7.516,42
% 0.79
08:44
Yarım Altın
14.663,45
15.032,83
% 0.79
08:44
Ziynet Altın
29.418,84
29.973,72
% 0.79
08:44
Cumhuriyet Altını
29.963,00
30.416,00
% -0.1
13:03
