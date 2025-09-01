FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarında yeniden hareketli günler yaşanırken gram altın bir kez daha en yüksek seviyesini test etti. Gram altın sabah saatlerinde 4595 TL seviyesinde seyrediyor. Diğer yandan ons altın da 3475 dolar seviyesi ile 3500 dolara oldukça yaklaştı. Altın fiyatları yükselişe geçerken güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte 1 Eylül 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)
Hande Dağ

Altın fiyatları hareketli günler yaşamaya devam ederken altın yatırımcısının da radarında. Rakamlar son günlerde yükseliş yönlü hareket gösterirken özellikle gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve ons altın fiyatı dikkatle takip ediliyor. Gram altın en yüksek seviyesini test ederken ons altın da 3500 dolar seviyesine yaklaştı. İşte altın fiyatları son durum...

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 1

ALTININ AĞUSTOS PERFORMANSI

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklere dair belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Peki, ağustos ayında altının performansı nasıl oldu? Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verilerinin Fed’in gelecek ay faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle nisan ayından bu yana en iyi aylık performansını göstererek aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi. Temmuz ayında 4.299 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatı, ağustos işlemlerini de 4.560 TL’den tamamladı. Böylece altın yatırımcısı geçen ay yüzde 6,0 getiri elde etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ağustosta %6,0 yükselen gram altın en fazla kazandıran yatırım aracı olurken onu %5 ile borsa, %3,35 ile euro, %3 ile TL mevduat ve %1,26 ile dolar takip etti.

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 2

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. 4611 TL ile en yüksek seviyesini test eden gram altın fiyatı 4596 TL seviyesiyle 4600 TL sınırına yakın bir seyirde devam ediyor. Ons altın fiyatı ise 3474 dolar seviyesinde 3500 dolar sınırına oldukça yakın fiyatlanıyor.

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 4

1 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.16 itibarıyla 3474 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.02 itibarıyla 4596 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 07.02 itibarıyla 7516 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 07.02 itibarıyla 15 bin 32 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 07.14 itibarıyla 30 bin 673 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 07.19 itibarıyla 74 bin 838 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"
Zirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdıZirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.597,06
4.597,53
% 0.79
07:58
Ons Altın / TL
143.044,44
143.080,33
% 0.86
08:13
Ons Altın / USD
3.476,65
3.477,03
% 0.84
08:13
Çeyrek Altın
7.355,29
7.516,97
% 0.79
07:58
Yarım Altın
14.664,61
15.033,94
% 0.79
07:58
Ziynet Altın
29.421,16
29.975,92
% 0.79
07:58
Cumhuriyet Altını
29.963,00
30.416,00
% -0.1
13:03
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı, her yerden otobüsler kalkıyor

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı, her yerden otobüsler kalkıyor

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.