Altın yatırımcısı rakamlara kilitlendi! Yükselişte... En yüksek seviyeyi gördü (1 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları hareketli günler yaşamaya devam ederken altın yatırımcısının da radarında. Rakamlar son günlerde yükseliş yönlü hareket gösterirken özellikle gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve ons altın fiyatı dikkatle takip ediliyor. Gram altın en yüksek seviyesini test ederken ons altın da 3500 dolar seviyesine yaklaştı. İşte altın fiyatları son durum...

ALTININ AĞUSTOS PERFORMANSI

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklere dair belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Peki, ağustos ayında altının performansı nasıl oldu? Altının ons fiyatı, ABD enflasyon verilerinin Fed’in gelecek ay faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle nisan ayından bu yana en iyi aylık performansını göstererek aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi. Temmuz ayında 4.299 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatı, ağustos işlemlerini de 4.560 TL’den tamamladı. Böylece altın yatırımcısı geçen ay yüzde 6,0 getiri elde etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ağustosta %6,0 yükselen gram altın en fazla kazandıran yatırım aracı olurken onu %5 ile borsa, %3,35 ile euro, %3 ile TL mevduat ve %1,26 ile dolar takip etti.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. 4611 TL ile en yüksek seviyesini test eden gram altın fiyatı 4596 TL seviyesiyle 4600 TL sınırına yakın bir seyirde devam ediyor. Ons altın fiyatı ise 3474 dolar seviyesinde 3500 dolar sınırına oldukça yakın fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

1 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.16 itibarıyla 3474 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.02 itibarıyla 4596 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 07.02 itibarıyla 7516 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 07.02 itibarıyla 15 bin 32 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 07.14 itibarıyla 30 bin 673 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 07.19 itibarıyla 74 bin 838 TL seviyesinde.