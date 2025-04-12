FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.04.2025 15:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 972 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 924 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 87 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 981 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 972 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 474 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kış turizminin gözdesi Uludağ'da ziyaretçi sayısı arttıKış turizminin gözdesi Uludağ'da ziyaretçi sayısı arttı
Malatya’da kayısı ağaçlarını don vurduMalatya’da kayısı ağaçlarını don vurdu
Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.