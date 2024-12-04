Harekete geçildi! Ekiminden satışına kadar yeni kurallar geliyor: O fiyattan fazla satana ceza

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenecek. Ancak, bakanlık şeker fabrikalarının ham madde, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak şeker için taban ve tavan satış fiyatı belirleyebilecek.

FAZLA FİYATIN CEZASINI ÖDEYECEKLER

Belirlenen taban ve tavan fiyatının dışında şeker satışı yapan şirketler hakkında, taban ve tavan fiyatının dışında satılan şeker miktarı ile tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Taslağa göre ayrıca, sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Buna aykırı hareket edenlerin takip ve kontrolü yapılacak. Şirketler şeker pancarını bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından üreticilerle sözleşme yaparak temin edecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan bütün süreci denetleyecek. Sadece sözleşmeye dayalı ekim yapılması ile kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlayacağı belirtildi.

FARK KADAR CEZA

Sözleşme yapılmadan şeker pancarı eken gerçek ve tüzel kişilere, kamu fabrikaları tarafından belirlenen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden A kotası şeker pancarı baz alım fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek.