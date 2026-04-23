Hürmüz gerilimi petrolü vurdu! 100 doları aştı!

ABD ile İran arasında yeni görüşmelere ilişkin net bir işaretin bulunmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın sınırlı kalması petrol fiyatlarını etkiliyor. Böylelikle Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla varil başına 102,33 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,6 yükselişle 93,52 dolara ulaştı.

100 DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

Brent petrol şu saatlerde ise 103.38 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ATEŞKES SÜRESİZ UZATILDI

Haftanın başında sert dalgalanmalar yaşayan fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi süresiz uzattığını açıklamasının ardından toparlanarak Çarşamba gününü artıda tamamladı. Ancak aynı süreçte Washington ile Tahran'ın Pakistan'da planlanan olası barış görüşmelerinden çekilmesi dikkat çekti.



TRAFİK AKSADI

Fiyatlardaki yükselişte, İran'ın Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye saldırarak el koyması etkili oldu. Bu gelişme, küresel enerji taşımacılığında kritik öneme sahip su yolunda trafiğin aksamasına neden oldu. ABD'nin bölgedeki deniz ablukasını sürdürmesi ise Tahran yönetiminin tepkisini beraberinde getirdi.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Trump'ın ateşkesi süresiz uzatma kararına rağmen ABD ile İran arasında yeni bir müzakere sürecine dair belirsizlik devam ediyor. Hafta içinde yer alan haberlerde, ABD'nin Asya sularında İran'a ait gemileri izlediği de öne sürüldü.

İran tarafı, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmaması halinde ateşkes görüşmelerine kapalı olduğunu belirtirken, Trump ise kapsamlı bir anlaşma için Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması gerektiğini ifade etti. Bu karşılıklı tutum, taraflar arasındaki çıkmazın sürdüğüne işaret ediyor.



KÜRESEL ARZ ÜZERİNDE RİSK BÜYÜYOR

Enerji arzı açısından stratejik bir konumda bulunan Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sini etkilediği belirtiliyor. Olası kesintilerden özellikle Asya ve Orta Doğu ekonomilerinin daha fazla etkilenmesi bekleniyor.

