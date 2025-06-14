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İran-İsrail gerilimi akaryakıt tabelasına yansıdı! Zamların üstüne yeni zamlar geliyor, fiyatlar değişecek... Tarih belli oldu!

Dün gece İran İsrail'i misilleme yapmak için vurdu. Tel Aviv'de, İran'ın füzeleri dumanlar oluştururken İsrail halkı sığınaklarda geceyi tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler hem emtia hem de kıymetli madenlerin fiyatlarını etkiledi. Son olarak ise petrolde fiyat artışının yaşanmasından dolayı akaryakıta zam beklenmeye başlandı. Bugün ise akaryakıta beklenen zam geldi.

İran-İsrail gerilimi akaryakıt tabelasına yansıdı! Zamların üstüne yeni zamlar geliyor, fiyatlar değişecek... Tarih belli oldu!
Ezgi Sivritepe

İran-İsrail gerilimi hem piyasaların hem de siyasetin gündeminde. Tarafların birbirlerini bombaladıkları saldıralarda altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul ise dün güne düşüşle başlarken savunma sanayisinin hisseleri yükselmişti.

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27 OCAK'TAN BERİ BİR İLK

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik “önleyici ve kesin” bir saldırı başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 78,50 doları gördü. Bu seviye, 27 Ocak’tan bu yana en yüksek nokta oldu. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol de yüzde 7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı.

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ALTINDAN REKOR ABD BORSALARINDA KAYIP

Güvenli liman altında ise yeni rekorlar geldi. Ons altın yüzde 1,3 yükselerek 3 bin 430 dolara ulaşırken gram altın ise 4 bin 380 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,55 oranında geriledi. Asya borsalarında ise ortalama yüzde 0,4’lük düşüş görüldü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan gerileyerek yüzde 4,33’e indi.

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TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETTİ

Saldırı sonrası güvenli limanlara kaçış, doları diğer para birimlerinin çoğuna karşı güçlendirdi. Dolar/yen kuru 143,63 seviyesine yükselirken, Türk lirası da sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 0,2 değer kaybederek 39,4324 seviyesinden işlem gördü. Kripto para piyasalarında da genel bir düşüş eğilimi hâkimdi; Bitcoin ve Ether gibi büyük varlıklarda gerileme kaydedildi.

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AKARYAKITA ZAM GELDİ!

İran-İsrail gerilimi piyasaları sert bir şekilde etkilerken akaryakıta hem dün hem de bugün beklenen zam geldi. Benzine dün 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından bugün ise motorine 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

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17 HAZİRAN'DA TABELA YENİDEN DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin akaryakıta etki oluşturması beklenirken 17 Haziran'da zam geleceği öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 17 Haziran’dan geçerli olacak şekilde benzine 1,70 TL, motorine ise 1,30 TL zam daha bekleniyor.

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 48.24 TL
  • Motorin: 47.64 TL
  • LPG: 24.49 TL
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ANKARA

  • Benzin: 49.08 TL
  • Motorin: 48.64 TL
  • LPG: 24.99 TL
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İZMİR

  • Benzin: 49.41 TL
  • Motorin: 48.97 TL

  • İzmir: 24.94 TL

    AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    47.76
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    48.4
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    25.75
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    32.66
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    29.23
    Gazyağı
    39.74
    Hissenet
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benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
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