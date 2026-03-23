'Kırmızı altın' son 3 ayın en düşük seviyesinde! 'Henüz dip görülmedi'

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve enerji maliyetlerindeki artış, baz metal fiyatları üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor. Geçen hafta yüzde 6,7 ile sert değer kaybeden bakır, yeni haftada da düşüşünü sürdürerek LME'de 11 bin 840 dolar seviyesine geriledi. SHFE'de de benzer bir zayıf seyir izlenirken, analistler durgunluk ve enflasyon endişelerinin fiyatlara yansıdığını, Çin kaynaklı talebin ise düşüşü sınırlayan unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.

Begüm Özkaynak

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, baz metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte bakır fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından düşüş eğilimini sürdürdü.

BAKIRDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 12 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en sert haftalık kaybını yaşayan bakır, Londra Metal Borsası’nda (LME) yüzde 6,7 gerilemişti. Yeni haftada da düşüş devam ederken fiyatlar gün içinde yüzde 1,8'e kadar geri çekilerek 11 bin 840 dolara kadar indi. Böylece bakır, son üç ayın en düşük seviyelerini gördü.

LME'de TSİ saat 10.37 itibarıyla bakır fiyatları ton başına yaklaşık 12.021,00 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SAVAŞ VE ENERJİ MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Dördüncü haftasına giren savaşın etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekmesi ve merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yönlendirmesi, emtia piyasasında risk iştahını zayıflatıyor.

"HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ"

Çinli üretici Zhejiang Hailiang Co.'nun kıdemli analisti Yan Yuhao, piyasada durgunluk ve enflasyon beklentilerinin fiyatlandığını belirterek bakırda düşüşün henüz sona ermediğini ifade etti.

Öte yandan, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatının ton başına 100 bin yuanın (14.485 dolar) altına gerilemesi, Çinli üreticilerin alımlarını artırdı. Siparişleri önümüzdeki aya kadar dolu olan üreticilerden gelen bu talebin, yerel fiyatların LME'ye kıyasla daha güçlü kalmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

DİĞER METALLERDE DE SATIŞ BASKISI

Baz metaller genelinde zayıf seyir devam ederken alüminyum fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle ton başına 3.201,50 dolara geriledi. Piyasalarda risk iştahının düşük kalması, metal fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yerde var ama bunun kıymeti bir başka!Her yerde var ama bunun kıymeti bir başka!
IEA Başkanı Birol: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altındaIEA Başkanı Birol: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altında

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

