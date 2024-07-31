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Kritik seviyeden gerilemişti ama Orta Doğu'dan gelen haberler petrolde dengeleri değiştirdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 11:00
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,58 dolardan işlem görüyor. Dün 79,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,07 dolar seviyesinde tamamladı. Orta Doğu'dan gelen haberler sonrası petrol fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü.

Kritik seviyeden gerilemişti ama Orta Doğu'dan gelen haberler petrolde dengeleri değiştirdi

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,93 artarak 79,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,27 dolardan alıcı buldu.

ORTA DOĞU'DA JEOPOLİTİK GERİLİM YENİDEN ALEVLENDİ

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik gerilim etkili oldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye, konutunda suikast düzenlendi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklarken, İsrail resmi makamları ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Bölgede daha büyük bir gerilimi önleme çabalarına rağmen gerçekleştirilen suikast, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebine ilişkin artan endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,62 ile 80,51 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Orta Doğu dolar
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