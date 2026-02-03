FİNANS

Kuyumcularda alım kuyruğu! Altın ve gümüşteki düşüş sonrası sıraya girdiler

Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu yakından takip eden yatırımcılar, cuma günü yaşanan tarihi düşüş sonrası soluğu kuyumcularda aldı. Kapalı Çarşı'da 8 bin liraya kadar çıkan altın, dün haftanın ilk işlem gününde 6 bin liraya yaklaştı. Fiyatlarda yaşanan geri çekilmeyi alım fırsatı olan gören yatırımcılar, kuyumcularda sıraya girdi. Peki 3 Şubat 2026 salı (bugün) altın ve gümüş ne kadar? İşte piyasalarda günün ilk rakamları...

Devrim Karadağ

Altın ve gümüşte sert düşüş yatırımcıların morallerini bozdu. Emtia fiyatlarındaki tarihi geri çekilme tüm dünyanın gündemine otururken, rekor üstüne rekor haberleri gelirken ekranlar bir anda kırmızıya döndü.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Cuma günkü tarihi sert düşüşün ardından altın, pazartesi günü de ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü. Pazartesi günü içinde en düşük 4 bin 404 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü.

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın bugün (Salı) 06.30 itibarıyla 4 bin 754 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününün sonunda yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin liraya indi.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın haftaya 6 bin 780 liradan başladı. Pazartesi günü içinde en düşük 6 bin 161 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü.

Gram altın bugün (Salı) 06.30 itibarıyla 6 bin 669 lira civarında seyrediyor.

KUYUMCULARDA ALTIN ALIM KUYRUĞU OLUŞTU

NTV'de yer alan habere göre; altının fiyatı daha da düşer endişesiyle bozdurmak isteyenler olsa da çoğunluk durumu fırsata çevirip kuyumcuların yolunu tuttu. İstanbul'da, altın ve para piyasalarının nabzının attığı Kapalı Çarşı'da kuyruklar oluştu.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları da altına yakın benzerlikteki sebeplerden ötürü gerilemesini sürdürüyor. Ons gümüş yeni haftaya 82,48 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,41 dolar, en yüksek de 87,93 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın bugün (Salı) 06.30 itibarıyla 82,36 dolar seviyesinden işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Gram gümüş güne 115,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 100,14 lira, en yüksek de 123,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 112,8 liradan alıcı buluyor.

Gram altın bugün (Salı) 06.30 itibarıyla 115,2 liradan alıcı buluyor.

SERT DÜŞÜŞ CUMA GÜNÜ BAŞLADI

Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle birlikte altının güvenli liman özelliğini güçlendirdi. Momentum alımları kazançları daha da artırdı; Çinli spekülatörlerden gelen bir dizi alım, yükselişe köpük kattı ve kar alma işlemleriyle düşüşü daha da şiddetlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllık maliyet 80 bin TL'yi aştı: İş almakla bitmiyorYıllık maliyet 80 bin TL'yi aştı: İş almakla bitmiyor
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atamaMerkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.742,85
6.743,91
% 3.69
07:46
Ons Altın / TL
209.272,52
209.483,60
% 3.51
08:01
Ons Altın / USD
4.817,24
4.817,89
% 3.54
08:01
Çeyrek Altın
10.788,56
11.026,29
% 3.69
07:46
Yarım Altın
21.509,68
22.052,58
% 3.69
07:46
Ziynet Altın
43.154,22
43.970,29
% 3.69
07:46
Cumhuriyet Altını
47.206,00
47.919,00
% -2.15
17:03
Canlı Skor
