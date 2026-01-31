Kuyumcularda sıra var! Herkes paladyum, platin ve bakırı soruyor ama dikkat: "Paranızı kaptırmayın"

Yatırımda 2025'in yıldızı olan ve 2026'nın başında da yükselişini sürdüren altın ve gümüşte rüzgar terse döndü. Son 48 saatte onsa altında yüzde 11, gümüşte ise yüzde 30'u aşan düşüşler yaşandı. Yaşanan sert çakılmalara rağmen 'kıymetli madenler' fırtınası İstanbul Kapalı Çaşı'yı karıştırdı. Altın ve gümüşteki yükseliş trendinin bir benzerinin daha yaşanması durumunda treni kaçırmak istemeyen yatırımcı 'değerli diğer madenler de yükselecek' beklentisiyle alım için koştu.

PALADYUM, PLATİN VE BAKIR İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Kuyumcularda soluğu alan vatandaşlar "Paladyum var mı? Platin ve bakır satılıyor mu?" sorularıyla alım için adeta sıraya girdi.

KUYUMCULAR DA ŞAŞKIN

Yaşanan talep karşısında ne yapacağını şaşıran kuyumcu esnafı ise bir yandan da ilginç çözümler aramaya başladı. Bazı kuyumcu dükkanlarının camlarında "Platin, paladyum alınır-satılır" yazıları astığı görüldü.

"EN ÇOK BAKIR SATILIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Kapalı Çarşı'da daha çok bakır satıldığı gözlemlenirken, kilogramı bir ay önce bin 200 TL olan bakırın 2 bin TL'ye satıldığı belirtiliyor. Alanların ise genelde 10 kiloluk aldığı öğrenildi.

KÜLÇE BAKIR SATIŞI BAŞLADI

Gelen taleplere kuyumcular yetişmekte zorlanırken, yeni girişimler de yaşanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir video da külçe bakırın satıldığı görüldü. Beyaz eldivenlerle yapılan 1 kiloluk bakır satışı yapılırken "Gelceğin yatırım amacı bakır" denildiği görüldü.

DİKKAT! DOLANDIRILMAYIN

Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar sosyal medyanın gazına gelinerek bilinmedik yerlerde bilinmedik emtialara yatırım yapılmaması konusunda uyarılıyor.

"DOLANDIRILMAYA ÇOK AÇIKLAR"

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan bir esnaf, “Sosyal medyada gördüğü madeni gelip soruyorlar. Biz ‘yok’ diyoruz ama dolandırılmaya çok açıklar. Yani ben sana ‘abi bu 1 kiloluk bakır’ diye satsam açıp içini bakmadan tamamının bakır olduğunu nereden bileceksin” diye sordu.