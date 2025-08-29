FİNANS

LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 289 bin 803 ton oldu.

LPG ithalatı haziranda yıllık olarak azaldı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin yayımladığı "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan, Türkiye Serbest Bölgeleri, Libya ve Hırvatistan olarak kayda geçti.

LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 289 bin 803 ton gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 67 artarak 44 bin 707 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Singapur, Panama, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 16,8 artarak 87 bin 676 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı, yaklaşık 362 bin 295 ton olarak hesaplandı.

Haziran satışlarında yüzde 83,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 14,1 ile tüplü LPG ve yüzde 2,3 ile dökme LPG satışları izledi.
