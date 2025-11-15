FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Mücevher ihracatında son 10 ayda ne oldu?

Türkiye'nin mücevher ihracatı, ocak-ekim döneminde 6,7 milyar dolara ulaşarak son 5 yıldır devam eden kesintisiz yükselişini sürdürdü. Mücevher sektörü, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Mücevher ihracatında son 10 ayda ne oldu?

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin problemlerin endişe edildiği kadar büyük olmadığının anlaşılması, resesyon ihtimallerini geride bırakırken lüks tüketim ürünlerine yönelik talepte artış gözleniyor.

Bunun yanı sıra dünya genelinde merkez bankalarının gevşeme döngülerini sürdüreceğine dair beklentilerin devam etmesi de bu eğilimin oluşmasına katkıda bulunuyor.

Bu çerçevede ülkelerarası ticaretin hız kazanacağına dair beklentiler güçlenirken, Türkiye’nin mücevher sektöründe gerçekleştirdiği ihracattaki pozitif ivmelenme de dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, ocak-ekim dönemleri itibarıyla son 5 yılda sürekli artış göstererek ilerledi.

Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde mücevher ihracatı 6,2 milyar dolar, 2023'te 5,7 milyar dolar, 2022'de 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı, salgının dış ticareti etkilediği 2021 ve 2020'de ocak-ekim dönemlerinde sırasıyla 4,6 milyar dolar ve 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 3,4 milyar dolar, 2018'de 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 3,5 OLDU

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu. Ekim ayında toplam ihracat, yüzde 2,2 yükselişle 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mücevher sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT BAE'YE

Yılın 10 ayında en fazla mücevher ihracatı 2,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 496,3 milyon dolarla Hong Kong, 409,4 milyon dolarla İsviçre, 367,7 milyon dolarla ABD ve 335,2 milyon dolarla Libya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İsviçre zirvede yer aldı. Bu dönemde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 336,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 316,7 milyon dolarla BAE ve 85,3 milyon dolarla Libya izledi.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum'dan 1,8 milyar dolar, Kastamonu'dan 125,7 milyon dolar, Ankara'dan 39,7 milyon dolar, Trabzon'dan 30,5 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!
Havaların soğuması ile satışlar hızlandıHavaların soğuması ile satışlar hızlandı

Anahtar Kelimeler:
mücevher
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.