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  4. Nisan'dan bu yana tepetaklak... Petrol düşüşünü sürdürüyor!

Nisan'dan bu yana tepetaklak... Petrol düşüşünü sürdürüyor!

23.05.2024 16:40
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Petrol, Fed’in toplantı tutanaklarındaki yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu göstermesi üzerine düşüşünü sürdürdü.

Nisan'dan bu yana tepetaklak... Petrol düşüşünü sürdürüyor!

Petrol, Çarşamba günü Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği ve bunun enerji talebi üzerinde baskı oluşturabileceğine ilişkin işaretlerin etkisiyle üç ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra kayıplarını sürdürdü.

Brent dördüncü seansta varil başına 81 dolara düştü ve ABD ham petrolü 77 dolara yaklaştı. Bu ayın başındaki toplantıya ait Fed tutanakları, yetkililerin şahin bir duruş sergilediğini gösteriyor. Bu, OPEC+ toplantısı öncesinde zayıflık işaretleri gösteren petrol piyasasına başka bir düşüş unsuru daha ekliyor.

NİSAN'DAN BU YANA GERİLEDİ

Petrol, kısmen üretici grubunun arz kesintileri nedeniyle bu yıl hala yüksek, ancak fiyatlar Nisan ortasından bu yana geriledi. Hükümet verilerine göre, ABD ham stokları geçen hafta artarken, Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki stoklar Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

EN BÜYÜK ODAK NOKTASI...

Pekin merkezli SDIC Essence Futures Enerji Analisti Gao Mingyu, "Petrol genel olarak düşüş eğiliminde. En büyük odak noktası hâlâ OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kesintilerinin uzatılıp uzatılmayacağı" dedi.

Kartelin 1 Haziran'da toplanması planlanıyor ve grubun büyük ölçüde mevcut üretim kesintilerini uzatması bekleniyor. Ülkenin Enerji Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ittifak üyesi Rusya'nın Nisan ayında üretim taahhüdünü aştığını ve ekstra arzı telafi etme sözü verdiğini söyledi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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