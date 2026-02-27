FİNANS

O da fiyat yükseltti! Dev bankadan dikkat çeken petrol tahmini

Küresel petrol piyasalarına ilişkin yeni tahminler gelmeye devam ediyor. ING Global, 2026 yılına yönelik Brent petrol fiyat beklentisini yukarı yönlü revize ederken, piyasada arz fazlası öngörüsünü korudu. Kurum, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisine de dikkat çekti. İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

ING Global tarafından yayımlanan petrol piyasası raporunda, 2026 yılına ilişkin fiyat beklentileri güncellendi. Kurum, piyasada arz fazlası öngörüsünü korurken, fiyatlardaki aşağı yönlü potansiyelin önceki tahminlere kıyasla daha sınırlı olduğunu belirtti.

BRENT PETROL TAHMİNİ 5 DOLAR YÜKSELTİLDİ

Yapılan revizyon kapsamında Brent petrol için 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi varil başına 57 dolardan 62 dolara çıkarıldı. Böylece ING, küresel talep görünümü ve arz tarafındaki gelişmeleri dikkate alarak tahminini 5 dolar yukarı yönlü güncellemiş oldu.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Raporda, küresel petrol piyasasında üretim artışlarının talep büyümesini aşabileceği yönündeki beklentinin devam ettiği ifade edildi. Bu nedenle genel fiyat görünümünde temkinli yaklaşımın sürdüğü kaydedildi.

Buna karşın mevcut fiyat seviyelerinde aşağı yönlü risklerin daha sınırlı olduğu değerlendirilirken, piyasada dengelenme sürecinin fiyatları destekleyebileceğine işaret edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YUKARI YÖNLÜ BASKI OLUŞTURABİLİR

ING, özellikle ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesi gibi jeopolitik gelişmelerin fiyat tahminlerinin yeniden yukarı yönlü revize edilmesine neden olabileceğini vurguladı. Petrol akışında yaşanabilecek kesintilerin küresel arz dengesini bozabileceği ve fiyat projeksiyonlarını daha yüksek seviyelere taşıyabileceği ifade edildi.

