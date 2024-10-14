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OPEC'in petrol üretimi eylül ayında düştü!

14.10.2024 15:33
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre günlük 604 bin varil azalarak 26 milyon 40 bin varile geriledi. Ayrıca, eylülde ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke İran, en fazla düştüğü ülke ise Libya oldu.

OPEC'in petrol üretimi eylül ayında düştü!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre günlük 604 bin varil azalarak 26 milyon 40 bin varile geriledi.

İran'da üretim günlük 21 bin varil artarak 3 milyon 316 bin varile yükseldi, Libya'da 410 bin varil azalarak 540 bin varile düştü. Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 23 bin varil düşerek 8 milyon 971 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre günlük 604 bin varil azalarak 26 milyon 40 bin varile geriledi. Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise önceki aya kıyasla 557 bin varil azalışla 40 milyon 104 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 930 bin varil artarak 104 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 780 bin varil olacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 1 milyon 800 bin varil artarak 58 milyon 360 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 640 bin varil artışla 105 milyon 780 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 100 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük yaklaşık 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 540 bin varil artacağı tahmin ediliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC
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