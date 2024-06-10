Petrol fiyatları toparlanma çabasında

Geçtiğimiz hafta Brent ve ABD ham petrolü varil fiyatlarında yüzde 2,5’lik kayıp yaşanmıştı. Yaşanan kaybın ardından OPEC+’in üçüncü çeyrekten itibaren artan arz sağlayacağını açıklamasının etkisiyle bu haftanın başında brent petrol 80 dolar civarında işlem gördü. Ham petrol ise 76 dolar seviyelerinde.

Yatırımcılar, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın Salı ve Çarşamba günü yayınlayacakları aylık raporlarıyla sektörün durumuna ışık tutmalarını bekliyor. Ayrıca, Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararını da hafta ortasında açıklayacak olması piyasalarda bekleyişi artırıyor.

Güçlü ekonomik veriler ve yüksek enflasyon endişeleri, ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürme hedefine yaklaştığı tahminlerini güçlendiriyor. Jeopolitik gerginlikler de odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Gazze'deki İsrail operasyonu sonrası artan gerilimler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağın AP seçimlerinde birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı alması dikkat çekiyor. Asya'daki işlem hacmi, Çin ve Hong Kong'daki tatil nedeniyle zayıf olabilir.



