FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Rus petrolünde indirimin azaldığı, bazı güzergahlarda primli satıldığı açıklandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik talebin arttığını belirterek, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın petrol üretimini artırma kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Novak, "Ancak bunun için hem zamana hem de yatırıma ve finansal kaynaklara ihtiyaç var. Bu nedenle bu süreç hızlı değil, kademeli bir süreç." diye konuştu.

Novak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirebileceklerini belirterek, gerekmesi halinde Kazakistan'dan geçen boru hatları, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki limanları kullanabileceklerini söyledi.

Küresel petrol arzında darlık yaşandığını vurgulayan Novak, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor." dedi.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle navlun maliyetlerinin ise arttığını belirten Novak, "Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mahsur kalması sonucu, dünyada petrol ve petrol ürünleri taşıyan tanker sayısı azaldı. Rekabet yüksek, bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın çok sayıda üründe ana ihracatçılar arasında yer aldığına işaret ederek, gümrük vergisi savaşları ve yaptırımların yoğunlaştığı küresel ortamda dost ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın benzin ihracatında ise tekrar kısıtlamaya gidebileceğini belirten Novak, bu konuda yarın Rus şirketleriyle bir toplantı yapacaklarını söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.