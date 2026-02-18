FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı

Küresel emtia piyasalarında dengeleri değiştirebilecek bir senaryo gündemde. Altın ve gümüşten sonra son dönemde yatırım aracı olarak daha sık tercih edilmeye başlanan bakır için kritik bir uyarı geldi. Goldman Sachs analistleri, ABD'nin stratejik bakır stoklama planını devreye alması halinde fiyat tahminlerinde yukarı yönlü ciddi risk oluşabileceğini belirtti. Banka, 2026'nın dördüncü çeyreği için öngördüğü ton başına 11.200 dolarlık tahminin yukarı yönlü risk taşıdığını açıkladı.

Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı
Begüm Özkaynak

Goldman Sachs analistleri, ABD'nin stratejik bakır stoklama planını hayata geçirmesi halinde 2026'nın son çeyreği için öngördükleri fiyat tahmininde yukarı yönlü risk oluşabileceğini bildirdi. Banka, mevcut projeksiyonunda 2026 dördüncü çeyrek için bakırın ton başına 11.200 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı 1

300 BİN TONLUK ARZ FAZLASI ERİYEBİLİR

Analize göre ABD'nin önerilen ölçekte bir stoklama programı uygulaması durumunda, 2026 yılı için öngörülen 300 bin tonluk küresel bakır arz fazlasının büyük bölümü ortadan kalkabilir. Bu durumda piyasanın arz fazlası görünümünden dengeye geçebileceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, özellikle kamu destekli stratejik alımların kısa vadede talep tarafını güçlendirerek fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çekti.

Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı 2

ABD VE ÇİN BİRLİKTE HAREKET EDERSE…

Raporda, ABD ve Çin'in 60 günlük ek stoklama planını eş zamanlı uygulaması halinde yaklaşık 1 milyon metrik tonluk ilave talep oluşabileceği hesaplandı. Bu senaryoda bakır fiyatlarında yüzde 19'a varan yukarı yönlü risk oluşabileceği belirtildi.

Bununla birlikte analistler, bakırın yüksek likiditeye sahip küresel bir emtia piyasasında işlem gördüğünü hatırlatarak, olası etkinin piyasa derinliği nedeniyle sınırlı kalabileceğini de vurguladı.

Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı 3

"PROJECT VAULT" VE KRİTİK MİNERALLER ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan "Project Vault" programı kapsamında, özellikle otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla 60 günlük kritik mineral stoğu oluşturulması hedefleniyor.

Goldman Sachs değerlendirmesinde, bu program çerçevesinde ayrılacak kaynağın yaklaşık yarısının yalnızca bakır ve alüminyum stokları için kullanılmasının gerekebileceği ifade edildi.

Banka ayrıca ABD'nin tüm kritik mineralleri kapsayan geniş bir strateji benimseyebileceğini, ancak uygulamanın daha çok ithalat bağımlılığı yüksek ve stratejik öneme sahip küçük pazarlara, özellikle ağır nadir toprak elementlerine odaklanmasının beklendiğini kaydetti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyorİşi öğrettiği kendine dükkan açtı! Şimdi çırak bulamıyor, eşiyle yapıyor
Türkiye’den bir küresel enerji hamlesi daha! Bulgaristan'da arama yapacak: Shell ile imzalar atıldıTürkiye’den bir küresel enerji hamlesi daha! Bulgaristan'da arama yapacak: Shell ile imzalar atıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.