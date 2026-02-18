Son dönemde popüler olmuştu! Bakır fiyatları için yukarı yönlü risk uyarısı

Goldman Sachs analistleri, ABD'nin stratejik bakır stoklama planını hayata geçirmesi halinde 2026'nın son çeyreği için öngördükleri fiyat tahmininde yukarı yönlü risk oluşabileceğini bildirdi. Banka, mevcut projeksiyonunda 2026 dördüncü çeyrek için bakırın ton başına 11.200 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

300 BİN TONLUK ARZ FAZLASI ERİYEBİLİR

Analize göre ABD'nin önerilen ölçekte bir stoklama programı uygulaması durumunda, 2026 yılı için öngörülen 300 bin tonluk küresel bakır arz fazlasının büyük bölümü ortadan kalkabilir. Bu durumda piyasanın arz fazlası görünümünden dengeye geçebileceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, özellikle kamu destekli stratejik alımların kısa vadede talep tarafını güçlendirerek fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çekti.

ABD VE ÇİN BİRLİKTE HAREKET EDERSE…

Raporda, ABD ve Çin'in 60 günlük ek stoklama planını eş zamanlı uygulaması halinde yaklaşık 1 milyon metrik tonluk ilave talep oluşabileceği hesaplandı. Bu senaryoda bakır fiyatlarında yüzde 19'a varan yukarı yönlü risk oluşabileceği belirtildi.

Bununla birlikte analistler, bakırın yüksek likiditeye sahip küresel bir emtia piyasasında işlem gördüğünü hatırlatarak, olası etkinin piyasa derinliği nedeniyle sınırlı kalabileceğini de vurguladı.

"PROJECT VAULT" VE KRİTİK MİNERALLER ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan "Project Vault" programı kapsamında, özellikle otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla 60 günlük kritik mineral stoğu oluşturulması hedefleniyor.

Goldman Sachs değerlendirmesinde, bu program çerçevesinde ayrılacak kaynağın yaklaşık yarısının yalnızca bakır ve alüminyum stokları için kullanılmasının gerekebileceği ifade edildi.

Banka ayrıca ABD'nin tüm kritik mineralleri kapsayan geniş bir strateji benimseyebileceğini, ancak uygulamanın daha çok ithalat bağımlılığı yüksek ve stratejik öneme sahip küçük pazarlara, özellikle ağır nadir toprak elementlerine odaklanmasının beklendiğini kaydetti.