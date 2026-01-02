FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (2 Ocak 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 319 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 178 bin 267 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 31 milyon 24 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 319 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 365 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 34 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 603 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 297 milyon 721 bin 965 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 297 milyon 604 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

