Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 748 bin 527 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 225 bin 256 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 485 lira 50 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 400 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 209 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 761 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 43 bin 838 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 4 bin 857 metreküp olarak kayıtlara geçti.

