Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 782 bin 332 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 263 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 393 lira 2 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 135 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 112 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 673 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 277 milyon 112 bin 252 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 277 milyon 115 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır