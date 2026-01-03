Spot piyasada doğal gaz fiyatları (3 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 77 bin 475 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 178 bin 267 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 302 lira 75 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 355 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 17 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 587 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 309 milyon 30 bin 966 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 308 milyon 907 bin 804 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır