Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Ocak 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 330 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 725 bin 140 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 561 bin 861 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 330 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 478 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 46 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 612 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 266 milyon 669 bin 280 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 266 milyon 833 bin 402 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

