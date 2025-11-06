Spot piyasada doğal gaz fiyatları (6 Kasım 2025 Perşembe)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 265 bin 220 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 818 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 510 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 294 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 236 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 785 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 143 bin 963 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 232 bin 22 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır