Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 154 bin 865 lira oldu. Bu tutar önceki gün 3 milyon 735 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 384 lira 36 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 239 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 253 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 515 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 147 bin 261 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190 milyon 114 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti.

