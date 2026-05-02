En fazla fiyat farkı olan ürün açıklandı! Yüzde 393'lük makas var

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisanda markette 40 ürünün 18'inde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi. Geçen ay üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünü açıkladı. İşte detaylar...

Bayraktar, yazılı açıklamasında, nisan ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen ay üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 393,7 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bu üründeki fiyat farkını yüzde 329,9 ile havucun, yüzde 245,3 ile yeşil soğanın, yüzde 245,2 ile marulun, yüzde 242,4 ile pırasanın takip ettiğini aktardı.

ÜRETİCİDE 18 LİRA 75 KURUŞ MARKETTE 92 LİRA 58 KURUŞ

Bayraktar, elmanın 4,9 kat, havucun 4,3 kat, yeşil soğan ve marulun 3,5 kat, pırasanın ise 3,4 kat fazlaya satıldığına dikkati çekti. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın markette 92 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havucun 47 lira 29 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan yeşil soğanın 60 lira 91 kuruşa verildiğini vurgulayan Bayraktar, 23 lira 20 kuruş olan marulun 80 lira 8 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 46 lira 33 kuruşa satıldığının altını çizdi.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünlere değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Nisan ayında markette 40 ürünün 18'inde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,7 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 29,9 ile ıspanak, yüzde 29,2 ile kuru soğan, yüzde 7,6 ile nohut ve yüzde 7,5 ile zeytinyağı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 74,3 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 53,7 ile salatalık, yüzde 39,7 ile sivri biber, yüzde 24,2 ile karnabahar ve yüzde 20,4 ile kabak izledi."

"9 ÜRÜNDE FİYAT DEĞİŞİMİ OLMADI"

Bayraktar, nisanda üreticide 31 ürünün 10'unda fiyat artışı olduğunu, 12'sinde fiyat düşüşü görüldüğünü, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını ifade ederek, "Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 64,7 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 61,1 ile sivri biber, yüzde 47,2 ile elma, yüzde 38,9 ile havuç ve yüzde 37,7 ile salatalık takip etti. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 109,1 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 42,4 ile beyaz lahana, yüzde 31 ile patates, yüzde 25,5 ile limon ve yüzde 21 ile karnabahar izledi." değerlendirmesinde bulundu.

Depolarda soğan ve patatesin azaldığını, Çukurova'da yeni hasadın başladığını vurgulayan Bayraktar, uzun süren yağışlar nedeniyle bu ürünlerde çürümeler tespit edildiğini, bunun da rekoltenin düşmesine ve fiyatların artmasına neden olduğunu anlattı. Bayraktar, geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle beyaz lahana, karnabahar ve ıspanakta arzın azaldığını, bunun da fiyatların yükselmesine yol açtığını belirterek, "Limon fiyatları ise arzdaki azalış nedeniyle yükseldi. Hava koşullarının iyi gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verim arttı, yaşanan bu arz artışı da patlıcan, sivri biber ve salatalık fiyatlarının düşmesine yol açtı. Elma ve havuçta ise talepte yaşanan azalma fiyatları düşürdü." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, girdi fiyatlarındaki değişimlere de değinerek, gübre, besi ve süt yemi, elektrik ve tarım ilaçlarında fiyatın arttığını, mazotta ise aylık olarak nisanda azalış görüldüğünü kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik tarihe dikkat: İlave izin verilecek! 10 gün müddet verildiKritik tarihe dikkat: İlave izin verilecek! 10 gün müddet verildi
İsa Karakaş emekliye ‘Maalesef’ deyip Ankara’dan o haberi verdiİsa Karakaş emekliye ‘Maalesef’ deyip Ankara’dan o haberi verdi

En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

Her şeyi bırakıp o köye yerleşti! Ne elektrik var ne de telefon

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

