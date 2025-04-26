Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 922 bin 6 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 624 bin 700 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 603 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 120 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 233 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 973 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 622 bin 784 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 828 bin 929 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır