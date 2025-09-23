Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 485 bin 987 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 654 bin 712 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 444 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 380 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 167 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 722 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 454 bin 748 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 599 bin 559 metreküp olarak kayıtlara geçti.

