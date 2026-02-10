Spot piyasada elektrik fiyatları (10 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 artarak 1 milyar 837 milyon 319 bin 792 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 23.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 874 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 890 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır