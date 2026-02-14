FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1642 lira 69 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 86,5 azalarak 164 milyon 702 bin 316 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 1642 lira 69 kuruş, en düşük 9.00-16.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 375 lira, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
elektrik
