Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,4 azalarak 1 milyar 730 milyon 924 bin 624 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 855 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 862 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 271 lira 42 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır