Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Aralık 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 267 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12 azalarak 1 milyar 903 milyon 909 bin 332 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 17.00, 21.00 ve 08.00-11.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 05.00'te 2 bin 267 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 71 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 85 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

elektrik
