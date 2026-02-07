FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1547 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,18 azalarak 1 milyar 386 milyon 608 bin 89 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 10.00-12.00 saatlerinde 1547 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 575 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 596 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1075 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

