Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,91 artarak 2 milyar 492 milyon 330 bin 957 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-04.00, 08.00, 09.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 920 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 333 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 331 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır