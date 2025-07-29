FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 920 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,91 artarak 2 milyar 492 milyon 330 bin 957 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-04.00, 08.00, 09.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 920 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 333 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 331 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IMF'den Türkiye için yeni tahmin! IMF'den Türkiye için yeni tahmin!
Kripto Para Borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer tutuklandıKripto Para Borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Gedson için KAP açıklaması!

Beşiktaş'tan Gedson için KAP açıklaması!

Kredilerde faiz oranları düşüyor! Bankalardan beklenen hamle geldi

Kredilerde faiz oranları düşüyor! Bankalardan beklenen hamle geldi

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Kredi kartı ve nakit avans indirimi için 2 gün kaldı! Bankalar SMS atmaya başladı

Kredi kartı ve nakit avans indirimi için 2 gün kaldı! Bankalar SMS atmaya başladı

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

İnan Kıraç vasileri ve 128 milyon TL iddiası! Bakan Tunç'tan flaş karar

İnan Kıraç vasileri ve 128 milyon TL iddiası! Bakan Tunç'tan flaş karar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.