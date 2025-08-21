FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,5 artarak 2 milyar 450 milyon 113 bin 170 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 08.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 2 bin 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 231 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 223 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak kayıtlara geçti.
Anahtar Kelimeler:
elektrik
