Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,4 azalarak 896 milyon 76 bin 414 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük 09.00-14.00 saatlerinde 0 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1497 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1548 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır