Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,3 artarak 1 milyar 712 milyon 822 bin 724 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 856 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 898 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır